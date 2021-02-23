Победитель шоу «Холостячка» и возлюбленный Ксении Мишиной, Александр Эллерт, поделился интересными кадрами

Александр Эллерт - комик и сценарист "Квартал 95", пишет Politeka.net. Кроме этого, избранник Мишиной ведет свадебные мероприятия.

После того как комик принял участие в популярном шоу "Холостячка", активность на его странице в Инстаграм стала расти. Сейчас "кварталовец" ежедневно радует своих поклонников новыми постами.

В этот раз ведущий показал, как выглядел до встречи с Ксенией Мишиной. На коленке Эллерт держал новый пропуск от студии "Квартал 95". Хотя документ и новый, но фото на нем старое.

"Если у вас сейчас плохое настроение, то через - раз-два-три - я его подыму", - показал Александр снимок, произнеся эти слова.

На фото можно заметить молодого комика в сером свитере.

Видео не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис это невозможно сделать.

Ранее мы писали, что Александр Эллерт родился и вырос на Востоке Украины, в городе Харцызск.

В школе будущая звезда училась хорошо. Эллерт занимался акробатикой, пока не сломал руку. А в студенческие годы будущий комик активно занимался КВН, ездил на выступления в разные города.

В 2014 году Александр приехал в Киев и принял участие в шоу "Рассмеши Комика", одержав победу. А позже в этом же шоу он выиграл суперигру.

В "Холостячку" Эллерт также пришел с твердым желанием победить и ему это удалось.

Напомним, избранник "Холостячки" Эллерт ошеломил известием о свадьбе и показал первые кадры: "Сегодня у нас с Ксю...".

Как сообщала Politeka, победитель "Холостячки" Эллерт показал, как откармливает изголодавшуюся Мишину: "Один для Ксю, и другой …".

Также Politeka писала, что "холостячку" Мишину заметили ночью в дорогом ресторане без Эллерта: "Опасные тигрицы".