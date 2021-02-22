Победитель шоу «Холостячка» и возлюбленный Ксении Мишиной Александр Эллерт показал трогательные кадры со свадьбы

Избранник Мишиной показал, как проходит пышное торжество в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Эллерт – сценарист, комик и ведущий мероприятий. 22 февраля он отправился проводить свою первую свадьбы в этом году. В Инстаграм ведущий продемонстрировал сначала, как выглядит роскошный зал еще до начала торжества. Он также показал жениха и невесту, которые ждут гостей, сидя еще в абсолютно пустом зале.

Эллерт прибыл на мероприятие один, поэтому на одном из фото он «пририсовал» к себе фигурку девушки в бело-розовом платье и подписал ее именем Мишиной.

А позже ведущий опубликовал уже и кадры торжества. На них жених танцует с невестой под романтичную песню в центре украшенного зала.

«Ммммм», - подписал трогательное видео Эллерт.

Отметим, что ранее Эллерт и Мишина заявили. что сыграют пышную свадьбу, когда потеплеет, поскольку хотят провести церемонию на природе.

Уже после съемок проекта влюбленные рассказали о своих необычных обручальных кольцах, алмазы для которых вырастили по специальной технологии из их смешанной крови.

Напомним, избранник "Холостячки" Эллерт ошеломил известием о свадьбе и показал первые кадры: "Сегодня у нас с Ксю...".

Как сообщала Politeka, победитель "Холостячки" Эллерт показал, как откармливает изголодавшуюся Мишину: "Один для Ксю, и другой …".

Также Politeka писала, что "холостячку" Мишину заметили ночью в дорогом ресторане без Эллерта: "Опасные тигрицы".