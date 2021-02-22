Избранник «Холостячки» Ксении Мишиной Александр Эллерт удивил неожиданным рассказом о свадьбе

Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось на Instagram-страничке возлюбленного Ксении.

«22 февраля, снег тает, это значит, что сегодня Сашенька едет на первую свадьбу в этом сезоне, в этом году. Посмотрите, какая сила пары, что аж снег тает и прям весна наступила», - говорит Эллерт на видео.

Также он отметил, что свадьба будет в знаковом для него с Ксенией месте.

«Очень символичное место, где сегодня свадьба, потому что именно здесь проходит финал «Холостячки». И вот тут стоял я, вот тут стояла Ксю, и был финал, когда я рассказывал о нашем космосе, о нашей вселенной", - рассказал он.

"А сегодня у нас с Ксю свадьба, поэтому Ксю, все готово, я тебя жду, где бы ты не было, в чем бы ты не была, лосины не накрашенная, с любой гулей на голове… Все готово. Быстро! 10 минут у тебя, прилетай», - говорит Эллерт в Инстасторис.

Напомним, ранее Эллерт и Мишина заявили. что сыграют пышную свадьбу, когда потеплеет, поскольку хотят провести церемонию на природе.

Уже после съемок проекта влюбленные рассказали о своих необычных обручальных кольцах, алмазы для которых вырастили по специальной технологии из их смешанной крови.

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