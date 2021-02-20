Полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак, радиоведущий и комик, вызвал ажиотаж внезапным заявлением

Как передает Politeka.net, 29-летний красавчик опубликовал свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых рассказал о своей "беде".

Андрей, с серьезным выражением лица, срочно обратился к публике за помощью. Оказывается, он "заблудился" по дороге в Житомир и оказался в неожиданном месте.

"Короче, ребята, вчера не выставлял "сториз", потому что поехал в Житомир, и навигатор меня как-то странно повел, потому что, видимо, трасса была перекрыта... и у меня закончилось топливо. Мне пришлось остаться в каком-то селе. Не понимаю, что это... Честно, не могу у местных спросить, потому что они тут какие-то все странные... Реально, непонятно, где я и как отсюда выехать в Житомир", - заявил Рыбак.

Затем молодой человек развернул камеру и показал, где он очутился.

"Может, вы как-то узнаете эту местность! Может, кто-то был здесь или кто-то отсюда? Реально надо в Житомир", - добавил Андрей.

И тут-то все становится понятно: Рыбак вещает с балкона своего номера в отеле, а внизу раскинулся роскошный курорт на берегу океана. Судя по пейзажам, звезда находится в Дубае.

К сожалению, узнать "зашла" ли шутка пользователям, не предоставляется возможным, так как в "сториз" закрыты комментарии. Но, видимо, Андрей остался собой доволен.

В дальнейшем Рыбак показал свою девушку Алину, с которой "исследовал территорию". Отсюда становится понятно, что парочка отправилась на отдых вместе.

Ранее мы сообщали, как Рыбак проговорился о редком и опасном недуге победителя "Холостячки" Александра Эллерта. Оказывается, тот страдает аллергией на манго. Самым страшным является то, что эта аллергия может проявляться анафилаксией. Эта смертельно опасная реакция требует срочной медицинской помощи.

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