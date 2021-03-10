Украинская актриса, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина застряла в пустом аэропорту в полном одиночестве
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала серию сторис, в которых рассказала о своих впечатлениях от хорватского аэропорта. Ксения призналась, что чувствует себя как в фильме ужасов, поскольку в аэропорту не было людей кроме нее.
«Вы когда-нибудь были в пустом аэропорту? Загребский аэропорт. Я одна. Это как в том фильме «Лангольеры», когда все пропали», - поделилась своими впечатлениями Ксения.
Красотка вышагивала по аэропорту, в котором никого кроме нее не было. Чуть позже Мишина записала еще одну сторис, в которой рассказала, что уже летит домой.
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«Достаточно интересная ситуация происходит в загребском аэропорту. Посмотрели мой паспорт, протерли руки. Сложила вещи в ящик, протерли ящик. Дистанция между немногочисленными людьми два метра. Ковид тут наводит порядки. Мировая стерильность просто», - прокомментировала Ксения прохождение контроля.
Как известно, актриса ездила в Хорватию, чтобы подучить хорватский язык, который ей понадобится для участия в новом проекте. Актриса призналась, что получила главную роль в международной ленте.
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