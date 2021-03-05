Український актор Тарас Цимбалюк, який грав у серіалах "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша", а також брав участь у "Танцях з зірками", з'явився в компанії інших зірок

Артист став дуже популярним в Україні, через що нерідко стає гостем різних шоу, пише Politeka.net. Цього разу Тарас з'явився в шоу "Де логіка?".

Відповідне фото Цимбалюк розмістив у своєму Інстаграмі. У кадрі актор постав в компанії таких зірок як: актриси й "Холостячки" Ксенії Мішиної і її коханого - коміка Олександра Еллерта, а також співачки Злати Огневич.

Українські знаменитості посміхалися, дивлячись в камеру. До слова, Тарас позував у сірому костюмі, Злата постала у зеленій короткій сукні, а Мішина - у чорному корсеті, сорочці та синіх джинсах.

""Де логіка?"- нове шоу на @novy_channel!

Ось такий склад буде в ефірі 9го березня: чоловіки чи жінки, хто переможе?) ",- написав Цимбалюк.

За дві години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів:

"Ксюшааа", " Ухтииииии😍", " 😱 круууть💥 💖", "які ви Класні🔥 🔥", " скільки красивих людей на одному фото!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Які гарні😍 💚❤️", "ну знову ж таки напевно якийсь холостяк"," без вусів , ви красивий 😢навіть не могла зрозуміти хто це, без образ звичайно", " всі улюблені люди в одному місці😍 😍 😍", " цікаво буде подивитися!) 😍 ", "Чекаю з нетерпінням🔥 🔥 🔥 🔥", " жінки)))😍", "навіть не впізнала", "постараюся подивитися 😮, цікаво. А переможе жіноча інтуїція і чоловіча логіка😂", " після "Танців з зірками" Мішина вже помаячила скрізь, а дайте ви їй скрізь перемогу, щоб задовольнити її любов до себе".

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