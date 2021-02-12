Актер Тарас Цымбалюк, игравший в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", а также принимавший участие в "Танцях з зірками", покуражился перед камерой

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда телеэкранов опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм серию свежих фото, на которых позировал в спальне гостиничного номера.

Так, Тарас похвастался долгожданным отпуском, который проведет вместе со своей невестой, визажистом Тиной Антоненко на известном украинском горнолыжном курорте.

"Наконец мы в Буковеле. Для меня два года без лыж - слишком долго 😢🥳 Еще вопрос: какое фото лучше?)", - подписал кадры Цымбалюк.

На снимках поджарый актер предстал в стильной футболке с названием культовой группы 90-х Nirvana и черных джинсах. Тарас поиграл бицепсами на фоне кровати, изумив артистизмом.

Одной из первых пост прокомментировала коллега Цымбалюка, 54-летняя актриса Ольга Сумская. Как известно, она тоже успела в этом году вместе с семье отдохнуть в Буковеле.

"Ждем видосики с трасс! ⛷🎿", - говорится в ее сообщении.

Остальные пользователи подключились к обсуждению увиденного:

"Желаю Вам с Тиной оттянуться по полной🙌 Фотография 2 и 4🔥. Хочу видеть Тиночку на лыжах😍"

"Каждое фото прекрасное😍"

"Фото 👍, особенно третье 😊"

"Курт Кобейн😂"

"Ам секси ай ем новит))"

Ранее мы сообщали, Цымбалюк огорошил публику побитым видом. Оказывается, работа актера может быть опасной. По его словам, во время съемок драки, ему нечаянно зарядили по носу. Как итог, перелом в двух местах.

Напомним, что Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" пострадал на съемках, детали ЧП и что ждет актера: "Сразу лужа крови…".

А еще Politeka писала, что мускулистый Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" расстегнул рубашку и свел украинок с ума: «Наслаждение».