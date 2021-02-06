Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, , известный по ролям в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", показался вместе со своей девушкой Тиной Антоненко

На фото Тарас был только в штанах, позируя топлес. Цымбалюк смотрел в камеру, пока его обнимала Тина. Антоненко была в футболке и штанах, а глаза приковала к гаджету. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Скучаю", - написала под фото Тина Антоненко.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие вы красивые", "Чудесные фотографии", "О, вы красивые", "Прекрасная пара", "Капец, ты мощный", "Какая пара", "Красивые, счастья вам", "Самая красивая пара", "Вы так позируете, вроде вы секс-символ. Вы же сам и есть секс-символ украинского театра и кино".

Сообщалось, что актер Тарас Цымбалюк поделился подробностями о своей травме, которую получил на съемках.

«Мы снимали драку, которую, как мне показалось, мы отточили и принялись снимать ... Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, еще и немного поскользнулся и дал мне в нос ...», - рассказал актер.

Напомним, покалеченный Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" показал, что произошло с его лицом

А еще Politeka писала, что беда случилась со звездой "Спіймати Кайдаша" Цымбалюком на съемках, подробности и фото

Также Politeka сообщала, что звезда "Спіймати Кайдаша" Цымбалюк поразил рельефным телом, распахнув рубаху



