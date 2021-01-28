Украинский актер Тарас Цымбалюк, популярность которому принесли роли в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", а также участие в шоу "Танці з зірками", впечатлил новым брутальным образом

На своей странице в Instagram Тарас поделился эффектным черно-белым портретом. Автором съемки выступил известный украинский фотограф Роман Зубарев, передает Politeka.net.

Цымбалюк предстал перед камерой в стильном черном свитере и дополнил брутальный образ массивными перстнями и цепью на шее. Благодаря бороде и густой черной шевелюре актер выглядит очень мужественно.

Снимок Тарас никак не подписал, но за него все сказали поклонники в комментариях, оставив десятки комплиментов и тысячи лайков.

"В черно - белом - Роденовская точеность.... Руки, лицо....; Красун😍; Брутальный, интересный мужчина, но самое главное, я думаю и человек хороший❤️❤️👍👍🥰; И..ваша роль в Крепостной одна из самых лучших!!!; талантливый актёр; Мужественный вид имеешь👏 круто; Вы очень харизматичный; И как это теперь работать?)🔥; Вау! Как красиво!; Какое красивое фото🔥черно-белое, всегда какая-то магия❤️; Красивое фото 👍 взгляд🔥; Мега-фото с характером и мощью", — пишут восторженные украинцы.

Ранее Цымбалюк поделился другими кадрами из этой фотосессии, и на некоторых из них актер позировал с обнаженным торсом.

Напомним, Тарас Цымбалюк покорил мужественным видом на новых кадрах из "Крепостной".

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