Украинский актер Тарас Цымбалюк, принимавший участие в "Танцях з зірками", впечатлил физической формой
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красавчик опубликовал пост, который лишил его поклонниц сна. Цымбалюк славиться не только высоким ростом, но и впечатляющей мускулатурой. Еще на «Танцях з зірками» он рассказывал, что очень много внимания уделяет спорту.
На фото Цымбалюк позировал без майки. Поклонницы смогли рассмотреть железный торс актера и его широкие плечи.
«Сейчас опять у меня пауза в интенсивных тренировках... ведь профессия всегда была на первом месте и когда имеешь несколько проектов - лучшее время это доказывать. Но без мотивационных фото я вас не хочу оставлять надолго», - отметил Тарас, добавив, что это не лучшая его форма.
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По словам Цимбалюка, к процессу правильной сушки он доходил всего пару раз.
«И до сих пор мечтаю показать себя на турнире - «Менс физик», - признался артист.
В комментариях актеру оставили массу приятных слов.
«И как теперь заснуть?», «Машина», «Молодец!) Кругом успеваешь. А я после праздников жду вдохновения делать физические упражнения)», «Вы лучший», «Замечательно выглядите», - пишут пользователи сети.
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