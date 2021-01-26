До чего же крутая фигура

Украинский актер Тарас Цымбалюк, принимавший участие в "Танцях з зірками", впечатлил физической формой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красавчик опубликовал пост, который лишил его поклонниц сна. Цымбалюк славиться не только высоким ростом, но и впечатляющей мускулатурой. Еще на «Танцях з зірками» он рассказывал, что очень много внимания уделяет спорту.

На фото Цымбалюк позировал без майки. Поклонницы смогли рассмотреть железный торс актера и его широкие плечи.

«Сейчас опять у меня пауза в интенсивных тренировках... ведь профессия всегда была на первом месте и когда имеешь несколько проектов - лучшее время это доказывать. Но без мотивационных фото я вас не хочу оставлять надолго», - отметил Тарас, добавив, что это не лучшая его форма.

По словам Цимбалюка, к процессу правильной сушки он доходил всего пару раз.

«И до сих пор мечтаю показать себя на турнире - «Менс физик», - признался артист.

В комментариях актеру оставили массу приятных слов.

«И как теперь заснуть?», «Машина», «Молодец!) Кругом успеваешь. А я после праздников жду вдохновения делать физические упражнения)», «Вы лучший», «Замечательно выглядите», - пишут пользователи сети.

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