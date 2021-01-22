Актор Тарас Цимбалюк, який брав участь у "Танцях з зірками", викликав захват романтичним кадром
Як передає Politeka.net, 31-річна зірка серіалів "Спіймати Кайдаша" і "Кріпосна" опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постав разом з нареченою, візажистом Тіною Антоненко.
І Тарас, і його кохана позували в зручному домашньому одязі пастельних тонів, розташувавшись прямо на підлозі біля каміна. Поруч з ними стояла новорічна ялинка, під якою сидів котик.
Приємне освітлення, розслаблені пози й легкі "живі" посмішки зробили цей кадр по-справжньому теплим та атмосферним.
"Сиджу зараз в поїзді Інтерсіті, що прямує зі Львова до Києва, згадую чудовий відпочинок у Карпатах❤️ цінуйте кожну мить, друз 👌🏼", - підписав фото актор.
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Користувачі кинулися з жаром обговорювати побачене:
"Клас дуже крутий відпочинок💓 🔥 😍 щастя вам💓"
"Увага на кота і подарунок під ялинкою)))"
"Ви неймовірні!!! 💗"
"Так затишно і по-домашньому😽❤️ви чудові 🥰 😻 "
"Фото дуже красиве. Тепла різдвяна атмосфера)"
Варто відзначити, після ролі в "Кріпосній" Цимбалюка охрестили в мережі секс-символом українського кінаторграфа. Скромний Тарас прокоментував такий нескромний титул:
"Я вважаю, що секс-символ - надто химерний статус для хлопця. На відміну від мого героя в "Кріпосній" мене дівчата ніколи не домагалися. З мого боку нерозділеного кохання теж не траплялося. Чесно кажучи, у мене були специфічні стосунки з дівчатами до недавнього часу, поки я вперше по-справжньому не закохався...", - заявляв в одному з інтерв'ю Цимбалюк.
Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк розповів про першу зустріч зі своєю коханою: "вона відмовилася зі мною...".
Як повідомляла Politeka, Тарас Цимбалюк з " Танців з зірками "став схожий на Джонні Деппа і позбавив фанаток сну:" Тарасик....".
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