Актер Тарас Цымбалюк, принимавший участие в "Танцях з зірками", вызвал восторг романтичным кадром

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда сериалов "Спіймати Кайдаша" и "Крепостная" опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстал вместе с невестой, визажистом Тиной Антоненко.

И Тарас, и его возлюбленная позировали в удобной домашней одежде пастельных тонов, расположившись прямо на полу у камина. Рядом с ними стояла новогодняя елочка, под которой сидел котик.

Приятное освещение, расслабленные позы и легкие "живые" улыбки сделали этот кадр по-настоящему теплым и атмосферным.

"Сижу сейчас в поезде интерсити, следующего из Львова в Киев, вспоминаю замечательный отдых в Карпатах❤️ Цените каждое мгновение, друзья 👌🏼", - подписал фото актер.

Пользователи кинулись с жаром обсуждать увиденное:

"Класс очень крутой отдых💓🔥😍 счастья вам💓"

"Внимание на кота и подарок под елкой)))"

"Вы невероятные!!! 💗"

"Так уютно и по-домашнему😽❤️Вы замечательные 🥰 😻"

"Фото очень красивое. Теплая рождественская атмосфера)"

Стоит отметить, после роли в "Крепостной" Цымбалюка окрестили в Сети секс-символом украинского кинематорграфа. Скромный Тарас прокомментировал столь нескромный титул:

"Я считаю, что секс-­символ – чересчур вычурный статус для парня. В отличие от моего героя в «Крепостной» меня девушки никогда не добивались. С моей стороны неразделенной любви тоже не случалось. Честно говоря, у меня были специфические отношения с девушками до недавнего времени, пока я впервые по­настоящему не влюбился…", - заявлял в одном из интервью Цымбалюк.

Напомним, что Тарас Цимбалюк рассказал о первой встрече со своей возлюбленной: "Она отказалась со мной...".

Как сообщала Politeka, Тарас Цимбалюк из «Танців з зірками» стал похож на Джонни Деппа и лишил фанаток сна: "Тарасик....".

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