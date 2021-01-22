Актер Тарас Цымбалюк, принимавший участие в "Танцях з зірками", вызвал восторг романтичным кадром
Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда сериалов "Спіймати Кайдаша" и "Крепостная" опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстал вместе с невестой, визажистом Тиной Антоненко.
И Тарас, и его возлюбленная позировали в удобной домашней одежде пастельных тонов, расположившись прямо на полу у камина. Рядом с ними стояла новогодняя елочка, под которой сидел котик.
Приятное освещение, расслабленные позы и легкие "живые" улыбки сделали этот кадр по-настоящему теплым и атмосферным.
"Сижу сейчас в поезде интерсити, следующего из Львова в Киев, вспоминаю замечательный отдых в Карпатах❤️ Цените каждое мгновение, друзья 👌🏼", - подписал фото актер.
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Пользователи кинулись с жаром обсуждать увиденное:
"Класс очень крутой отдых💓🔥😍 счастья вам💓"
"Внимание на кота и подарок под елкой)))"
"Вы невероятные!!! 💗"
"Так уютно и по-домашнему😽❤️Вы замечательные 🥰 😻"
"Фото очень красивое. Теплая рождественская атмосфера)"
Стоит отметить, после роли в "Крепостной" Цымбалюка окрестили в Сети секс-символом украинского кинематорграфа. Скромный Тарас прокомментировал столь нескромный титул:
"Я считаю, что секс-символ – чересчур вычурный статус для парня. В отличие от моего героя в «Крепостной» меня девушки никогда не добивались. С моей стороны неразделенной любви тоже не случалось. Честно говоря, у меня были специфические отношения с девушками до недавнего времени, пока я впервые понастоящему не влюбился…", - заявлял в одном из интервью Цымбалюк.
Напомним, что Тарас Цимбалюк рассказал о первой встрече со своей возлюбленной: "Она отказалась со мной...".
Как сообщала Politeka, Тарас Цимбалюк из «Танців з зірками» стал похож на Джонни Деппа и лишил фанаток сна: "Тарасик....".
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