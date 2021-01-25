Популярний актор Тарас Цимбалюк, який знімався в "Кріпосній" і "Спіймати Кайдаша", зворушив чуттєвим фото з нареченою
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актор опублікував чорно-білий знімок, на якому позував разом зі своєю дівчиною-красунею Тіною Антоненко. Парочка фотографувалася на вулиці. Обидва вони були одягнені в теплий одяг. В руках у Тараса і Тіни були склянки з напоями. Тарас ніжно обіймав свою другу половинку, а Тіна щасливо посміхалася.
Актор залишив дуже короткий підпис під фото у вигляді смайлика сердечка. Тіна відразу ж відреагувала на знімок, зазначивши, що Цимбалюк стягнув його з її сторінки.
"Ти Мій солодкий. Вкрав у мене фоточку", - залишила під фото підпис наречена актора.
У коментарях парі залишили масу приємних слів.
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"Пара просто клас, я дуже рада що у вас в очах вогонь горить", "Класні", «закохані», «такі затишні», "неймовірні, щастя вам", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Тарас Цимбалюк брав участь у проекті "Танці з зірками". У нього були великі шанси потрапити у фінал шоу, але через завантаженість на зйомках, він не зміг приділяти достатньо уваги проекту і покинув його досить рано. На одному з ефірів Цимбалюк зробив пропозицію своїй дівчині Тіні в прямому ефірі.
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