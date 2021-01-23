Український актор Тарас Цимбалюк, який брав участь у "Танцях з зірками", викликав захват новими кадрами з фільму, в якому знімається

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красень опублікував кілька кадрів, на яких постав у новому образі. Цимбалюку довелося перевтілитися в героя минулого століття. Виглядав він дуже мужньо і цікаво.

"Продовжили зйомки багатосерійного фільму "Кава з кардамоном". Нагадаю, що граю Андрія - семінариста, брата Анни. Дуже цікаво ліпити цю роль. Людина, яка приймає целібат... вже викликає акторський інтерес!",- зазначив актор.

За його словами, він вже ознайомився зі сценарієм, який йому дуже сподобався.

"Красива історія, яка в кадрі буде посилена містом Лева і його околицями", - поділився подробицями зйомок актор.

У коментарях Цимбалюку залишили масу позитивних відгуків.

"Цікавий персонаж! Чекаємо! Удачі, натхнення!", "Дуже цікаво побачити цей фільм, поки тільки читала книгу)", "У тебе дуже сильний персонаж! Мій улюблений) символіка зародження української еліти", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Тарас Цимбалюк один з найбільш затребуваних українських акторів. З 2011 року він встиг знятися в безлічі фільмів і серіалів.

Нагадаємо, що повністю роздягнений Цимбалюк похвалився своєю нареченою топлес: "Українська версія Тарзана".

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