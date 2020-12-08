Український актор, учасник "Танців з зірками" Тарас Цимбалюк і актриса, ведуча шоу "Х-фактор" Даша Трегубова знялися в новому кліпі російської групи

Як передає Politeka.net, обидва артисти повідомили про прем'єру кліпу у себе в Instagram.

«Угруповання Ленінград-це завжди вогонь. Дуже був радий стати частиною такого провокаційного, актуального, сміливого і, головне, професійного процесу!» ,- зазначив Цимбалюк, який останнім часом активно знімається в українському кіно.

У коментарях йому залишили масу відгуків.

"Круто Тарас», "Ой, Тарасе, стережіться, чекають вас коментарі", "дуже круто", "У Москві знімали?",- пишу шанувальники.

Як виявилося, кліп скандальна російська група зняла в Києві. У роботі були задіяні тільки українські актори. За сюжетом зрілі жінки борються за увагу молодого красеня. У кліпі навіть присутня постільна сцена між Цимбалюком і Трегубовою.

"Воу-воу, легше)) Телефон з ранку розривається-і є від чого. Вийшов новий кліп групи, яку я слухаю останні років двадцять. І я в ньому вийшла", - похвалилася Трегубова.

Її шанувальники закидали компліментами.

"Пожежа", "подивилася вже 5 разів, пишаюся тобою", "шикарна Даша!", "Даша, ти чудова!", «Кровожадина», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що ведуча "Х-фактора" Трегубова відчинила піджак, блиснувши красою без білизни: "присвячується Дженніфер Лопес".

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