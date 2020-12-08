Украинский актер, участник "Танців з зірками" Тарас Цимбалюк и актриса, ведущая шоу «Х-фактор» Даша Трегубова снялись в новом клипе российской группы

Как передает Politeka.net, оба артиста сообщили о премьере клипа у себя в Инстаграм.

«Группировка ЛЕНИНГРАД - это всегда огонь. Очень был рад стать частью такого провокационного, актуального, смелого и, главное, профессионального процесса!», - отметил Цимбалюк, который в последнее время активно снимается в украинском кино.

В комментариях ему оставили массу отзывов.

«Круто Тарас», «Ой, Тарас, берегитесь, ждут вас комментарии», «Очень круто», «В Москве снимали?», - пишу поклонники.

Как оказалось, клип скандальная российская группа сняла в Киеве. В работе были задействованы только украинские актеры. По сюжету зрелые женщины борются за внимание молодого красавца. В клипе даже присутствует постельная сцена между Цимбалюком и Трегубовой.

«Воу-воу, полегче)) Телефон с утра разрывается - и есть от чего. Вышел новый клип группы, которую я слушаю последние лет двадцать. И я в нем вышла», - похвасталась Трегубова.

Ее поклонники забросали комплиментами.

«Пожар», «Посмотрела уже 5 раз, горжусь тобой», «Шикарная Даша!», «Даша, ты великолепна!», «Кровожадина», - пишут пользователи сети.

Напомним, что ведущая "Х-фактора" Трегубова распахнула пиджак, сверкнув красотой без белья: "Посвящается Дженнифер Лопес".

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