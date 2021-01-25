Популярный актер Тарас Цымбалюк, который снимался в «Крепостной» и «Спіймати Кайдаша», растрогал чувственным фото с невестой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актер опубликовал черно-белый снимок, на котором позировал вместе со своей девушкой-красоткой Тиной Антоненко. Парочка фотографировалась на улице. Оба они были одеты в теплую одежду. В руках у Тараса и Тины были стаканы с напитками. Тарас нежно обнимал свою вторую половинку, а Тина счастливо улыбалась.

Актер оставил очень короткую подпись под фото в виде смайлика сердечка. Тина сразу же отреагировала на снимок, отметив, что Цымбалюк стащил его с ее страницы.

«Ты мой сладкий. Украл у меня фоточку», - оставила под фото подпись невеста актера.

В комментариях паре оставили массу приятных слов.

«Пара просто класс, я очень рада что у вас в глазах огонь горит», «Классные», «Влюбленные», «такие уютные», «Невероятные, счастья вам», - пишут пользователи сети.

Как известно, Тарас Цымбалюк принимал участие в проекте "Танці з зірками". У него были большие шансы попасть в финал шоу, но из-за загруженности на съемках, он не смог уделять достаточно внимания проекту и покинул его достаточно рано. На одном из эфиров Цымбалюк сделал предложение своей девушке Тине в прямом эфире.

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