Відомий український актор і учасник "Танців з зірками" Тарас Цимбалюк показав себе на зйомках серіалу "Кріпосна"

Як повідомляє Politeka.net, артист, який прославився роллю в серіалі» Спіймати Кайдаша", опублікував нові фото в своєму Instagram.

Так, Цимбалюк показав, що відбувається на знімальному майданчику третього сезону «Кріпачка». На опублікованих ним фото можна побачити знімальне обладнання, а також приміщення, в яких працюють актори.

Крім того, артист поділився кадром з готового матеріалу, на якому він зображений вже в образі. Відзначимо, що в серіалі Цимбалюк грає Коваля на ім'я Назар. На кадрі він позує в просторій темному одязі. Виглядає артист дуже втомлено і пригнічено.

"Скоро", - коротко підписав фото актор.

Відзначимо, що Тарас Цимбалюк один з найбільш затребуваних українських акторів. З 2011 року він встиг знятися в безлічі фільмів і серіалів.

Раніше ми писали, що Цимбалюк поділився кадрами зі свого нового фільму. У себе в Instagram красень опублікував кілька кадрів, на яких постав у новому образі. Цимбалюку довелося перевтілитися в героя минулого століття. Виглядав він дуже мужньо і цікаво.

Нагадаємо, повністю роздягнений Цимбалюк з "Танців з зірками" похвалився своєю нареченою топлес: "Українська версія Тарзана".

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