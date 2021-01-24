Известный украинский актер и участник «Танців з зірками» Тарас Цымбалюк показал себя на съемках сериала «Крепостная»

Как сообщает Politeka.net, артист, прославившийся ролью в сериале «Спіймати Кайдаша», опубликовал новые фото в своем Инстаграм.

Так, Цымбалюк показал, что происходит на съемочной площадке третьего сезона «Крепостной». На опубликованных им фото можно увидеть съемочное оборудование, а также помещения, в которых работают актеры.

Кроме того, артист поделился кадром из готового материала, на котором он запечатлен уже в образе. Отметим, что в сериале Цымбалюк играет кузнеца по имени Назар. На кадре он позирует в просторной темной одежде. Выглядит артист очень устало и подавлено.

«Скоро», - коротко подписал фото актер.

Отметим, что Тарас Цымбалюк один из самых востребованных украинских актеров. С 2011 года он успел сняться во множестве фильмов и сериалов.

Ранее мы писали, что Цымбалюк поделился кадрами из своего нового фильма. У себя в Инстаграм красавчик опубликовал несколько кадров, на которых предстал в новом образе. Цымбалюку пришлось перевоплотиться в героя прошлого века. Выглядел он очень мужественно и интересно.

Напомним, полностью раздетый Цымбалюк из "Танців з зірками" похвастался своей невестой топлес: «Украинская версия Тарзана».

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