Известный украинский актер и участник «Танців з зірками» Тарас Цымбалюк показал себя на съемках сериала «Крепостная»
Как сообщает Politeka.net, артист, прославившийся ролью в сериале «Спіймати Кайдаша», опубликовал новые фото в своем Инстаграм.
Так, Цымбалюк показал, что происходит на съемочной площадке третьего сезона «Крепостной». На опубликованных им фото можно увидеть съемочное оборудование, а также помещения, в которых работают актеры.
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Кроме того, артист поделился кадром из готового материала, на котором он запечатлен уже в образе. Отметим, что в сериале Цымбалюк играет кузнеца по имени Назар. На кадре он позирует в просторной темной одежде. Выглядит артист очень устало и подавлено.
«Скоро», - коротко подписал фото актер.
Отметим, что Тарас Цымбалюк один из самых востребованных украинских актеров. С 2011 года он успел сняться во множестве фильмов и сериалов.
Ранее мы писали, что Цымбалюк поделился кадрами из своего нового фильма. У себя в Инстаграм красавчик опубликовал несколько кадров, на которых предстал в новом образе. Цымбалюку пришлось перевоплотиться в героя прошлого века. Выглядел он очень мужественно и интересно.
Напомним, полностью раздетый Цымбалюк из "Танців з зірками" похвастался своей невестой топлес: «Украинская версия Тарзана».
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