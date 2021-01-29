Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, который известен по ролям в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", а также участие в шоу "Танці з зірками", восхитил подтянутыми формами
На фото Цымбалюк показался в рубашке, которую распахнул, и джинах. Тарас хвастался рельефным торсом, а также тату, которое можно увидеть выше груди. Кадр получился довольно брутальным и увлекательным, ведь видно, что актер следит за собой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Думаю, мы - актеры, имеем полное право есть все подряд, пропускать тренировки, когда в запасе есть такие фото.
25 дней я не тренировался. И пока не представляю, когда мне будет светить следующий тренировочный период. Но это тоже прекрасно.
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Всех обнял", - написал Тарас.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Годная форма", "Красавчик", "Это красиво", "Воистину эталон мужской красоты".
Мы писали, что украинский актер Тарас Цымбалюк впечатлил новым брутальным образом.
Цымбалюк предстал перед камерой в стильном черном свитере и дополнил брутальный образ массивными перстнями и цепью на шее. Благодаря бороде и густой черной шевелюре актер выглядит очень мужественно.
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