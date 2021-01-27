В жизни одно, а в кино - другое

Украинский актер Тарас Цымбалюк, принимавший участие в "Танцях з зірками", показал разницу между экранным образом и реальной жизнью

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото со съемок, на котором он позировал вместе с партнершей по фильму «Последний янычар». В этом фильме Цымбалюк играл Гульхана. На фото он позировал в золотистом наряде. Выглядел очень статным и холеным.

На втором фото актер предстал в своем повседневном образе, который сильно отличается от экранного. Тарас сфотографировал себя в зеркале, пока ехал в лифте. Он был одет в черные штаны, светлую кофту и клетчатую теплую рубашку, которую он набросил сверху. Немного неряшливый образ дополняла шапочка и рюкзак.

Стоит отметить, что умение Цымбалюка перевоплощаться поражает. В каждой роли он смотрится очень органично. А актер в кино и в реальной жизни - это совсем разные люди.

Как известно, Тарасу Цымбалюку всего 31 год. В кино он начал активно сниматься с 2011 года. Самые известные его роли в таких фильмах и сериалах: «Спіймати Кайдаша», «Черный ворон», «Крепостная».

В 2020 года Цымбалюк принял участие в проекте «Танці з зірками» в паре с Яной Заец. Несмотря на большую поддержку фанатов и эффектные номера, он не смог задержаться в проекте надолго.

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