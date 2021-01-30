Актер Тарас Цымбалюк, известный по ролям в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", а также принимавший участие в "Танцях з зірками", огорошил своим внешним видом

Как передает Politeka.net, 31-летний актер поделился в "сториз" в Инстаграм подробностями инцидента, произошедшего во время съемок.

Так, Тарас появился на кадрах с лейкопластырем и опухшим носом. Оказывается, не только красота требует жертв, но и творчество тоже.

"Добрый вечер друзья, хочу объяснить, почему у меня такой внешний вид... Мы сегодня снимали драку - вот, и мне сломали нос в двух местах. Поэтому я теперь на больничном... Вот такая теперь у меня "красивая" переносица. Так что, будьте внимательны, друзья", - поделился Цымбалюк.

Кроме возможных травматических ситуаций на работе, актер также жаловался на то, что ему не хватает времени на тренирвки - благо, что есть архивные фото, считает Тарас.

Так, в одном из последних постов звезда признался, что уже почти месяц не выбирался в спортзал.

"Думаю, мы - актеры, имеем полное право есть все подряд, пропускать тренировки, когда в запасе есть такие фото. 25 дней я не тренировался. И пока не представляю, когда мне будет светить следующий тренировочный период. Но это тоже прекрасно", - поделился Цымбалюк, выставив кадр, на котором он дерзко распахнул рубашку, сверкнув "кубиками".

"Годная форма", "Красавчик", "Это красиво", "Воистину эталон мужской красоты", - отреагировали поклонники.

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