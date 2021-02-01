Украинский актер Тарас Цымбалюк, который сыграл в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", показал, как оправляется после травмы

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал серию фото и видео, на которых показал последствия постановочной драки. Как известно, во время съемок Тарасу разбили нос. Партнер по съемкам поскользнулся и угодил Цымбалюку прямо в лицо, в результате чего съемки пришлось отложить.

«Друзья, доброе утро. Огромное вам спасибо за слова поддержки, которые я слышу в свой адрес. Очень приятно это все читать, видеть, что у меня есть поддержка, есть аудитория. Большое вам спасибо», - заявил актер у себя в сторис.

Стоит отметить, что Цымбалюка действительно поддержали многие. Одна из коллег сделала репост его фото, отметив, что украинские актеры обходятся без каскадеров.

«Нашим актерам каскадеры не нужны. Драка, так драка. Жаль очень твой нос. До свадьбы заживет», - отметила у себя в Инстаграм Светлана Лищук.

Кроме этого, Тарас опубликовал фото из лифта. Травма не мешает ему заниматься другими делами, хоть его нос и выглядит жутко. Кроме перелома он еще получил рассечение практически на весь нос.

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