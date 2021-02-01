Украинский актер Тарас Цымбалюк, который сыграл в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", показал, как оправляется после травмы
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал серию фото и видео, на которых показал последствия постановочной драки. Как известно, во время съемок Тарасу разбили нос. Партнер по съемкам поскользнулся и угодил Цымбалюку прямо в лицо, в результате чего съемки пришлось отложить.
«Друзья, доброе утро. Огромное вам спасибо за слова поддержки, которые я слышу в свой адрес. Очень приятно это все читать, видеть, что у меня есть поддержка, есть аудитория. Большое вам спасибо», - заявил актер у себя в сторис.
Стоит отметить, что Цымбалюка действительно поддержали многие. Одна из коллег сделала репост его фото, отметив, что украинские актеры обходятся без каскадеров.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Избранник "Холостячки" Эллерт с новой стрижкой удивил сединой и сходством с известным актером: "Знаете, где я пропадал?"
Незамужнюю дочку Сумской больно укололи, сравнив со звездой фильмов «Квартал 95»: «Жениться не торопится…»
Беда случилась с Остапчуком из-за алкоголя, ведущий угодил в больницу: "У меня отвалился..."
Беременная жена Павлика резко ответила, каково ей спать с 55-летним мужем: "Мне противно за таких..."
«Нашим актерам каскадеры не нужны. Драка, так драка. Жаль очень твой нос. До свадьбы заживет», - отметила у себя в Инстаграм Светлана Лищук.
Кроме этого, Тарас опубликовал фото из лифта. Травма не мешает ему заниматься другими делами, хоть его нос и выглядит жутко. Кроме перелома он еще получил рассечение практически на весь нос.
Напомним, что звезда "Спіймати Кайдаша" Цымбалюк впечатлил украинок брутальным образом: "И как это теперь работать?".
Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" пострадал на съемках, детали ЧП и что ждет актера: "Сразу лужа крови…".
А еще Politeka сообщала, что беда случилась со звездой "Спіймати Кайдаша" Цымбалюком на съемках, подробности и фото: на актера больно смотреть.