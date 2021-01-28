Український актор Тарас Цимбалюк, популярність якому принесли ролі в серіалах "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша", а також участь в шоу "Танці з зірками", вразив новим брутальним образом

На своїй сторінці в Instagram Тарас поділився ефектним чорно-білим портретом. Автором зйомки виступив відомий український фотограф Роман Зубарєв, передає Politeka.net.

Цимбалюк постав перед камерою в стильному чорному светрі і доповнив брутальний образ масивними перснями і ланцюгом на шиї. Завдяки бороді і густій чорній шевелюрі актор виглядає дуже мужньо.

Знімок Тарас ніяк не підписав, але за нього все сказали шанувальники в коментарях, залишивши десятки компліментів і тисячі лайків.

"У чорно-білому - Роденівська точеність.... Руки, обличчя....; Красу😍; Брутальний, цікавий чоловік, але найголовніше, я думаю і людина хороша❤️❤️ 👍 👍 🥰 ; І..ваша роль в Кріпосній одна з найкращих!!!; талановитий актор; мужній вигляд маєш👏 круто; ви дуже харизматичний; і як це тепер працювати?)🔥; Вау! Як красиво!; Яке красиве фото🔥чорно-біле, завжди якась магія❤️; Красиве фото 👍 погляд🔥; Мега-фото з характером і міццю", - пишуть захоплені українці.

Раніше Цимбалюк поділився іншими кадрами з цієї фотосесії, і на деяких з них актор позував з оголеним торсом.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк підкорив мужнім виглядом на нових кадрах з "Кріпосної".

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