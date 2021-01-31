Актор Тарас Цимбалюк, відомий за ролями в серіалах" кріпосна " і "Спіймати Кайдаша", поділився подробицями про свою травму, яку отримав на зйомках

Як передає Politeka.net, 31-річний актор написав про це на своїй сторінці в Instagram.

"Ми знімали бійку, котру, як мені здалося, ми відточили і прийнялися знімати... Але так вийшло, що мій партнер не розрахував траекторію польоту руки, ще й трохи посковзувся і дав мені в ніс... Одразу калюжа крові, закінчений на половині знімальний день і як результат: закритий перелом кісток носа, також наклали шви, бо ще й маю розсік", - розповів актор.

Тарас Цимбалюк також розповів, що тепер його чекає дуже важливий для відновлення етап. Тому навіть доведеться відкласти зйомки, хоча які були розплановані на кілька тижнів без вихідних.

"Тепер мене чекає мінімум тиждень лікарняного режиму. Оскільки немає зміщення кістки, потрібно ретельно пильнувати за носом, щоб воно так і зрослося. Прописали п’ять препаратів : мажу, пшикаю", - розповів артист.

"Звичайно, цей досвід варто прийняти до копілки і зробити правильні висновки.Тому, друзі, бережіть себе і своїх колег. Будьте здорові" - підсумував Цимбалюк.

Користувачі Мережі підтримують актора і бажають йому якнайшвидшого одужання.

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