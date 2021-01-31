Актер Тарас Цымбалюк, известный по ролям в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", поделился подробностями о своей травме, которую получил на съемках

Как передает Politeka.net, 31-летний актер написал об этом на своей странице в Инстаграм.

«Мы снимали драку, которую, как мне показалось, мы отточили и принялись снимать ... Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, еще и немного поскользнулся и дал мне в нос ... Сразу лужа крови, закончен в половине съемочный день и как результат: закрытый перелом костей носа, также наложили швы, так еще и имею рассечение», - рассказал актер.

Тарас Цымбалюк также рассказал, что теперь его ждет очень важный для восстановления этап. Поэтому даже придется отложить съемки, хотя которые были распланированы на несколько недель без выходных.

«Теперь меня ждет минимум неделю больничного режима. Поскольку нет смещение кости, нужно тщательно следить за носом, чтобы оно так и срослось. Прописали пять препаратов: мажу, пшикаю», - рассказал артист.

«Конечно, этот опыт следует принять во копилки и сделать правильные выводы. Поэтому, друзья, берегите себя и своих коллег. Будьте здоровы!» - подытожил Цымбалюк.

Пользователи Сети поддерживают актера и желают ему скорейшего выздоровления.

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