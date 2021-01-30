Актор Тарас Цимбалюк, відомий за ролями в серіалах "Кріпосна" й "Спіймати Кайдаша", а також брав участь в "Танцях з зірками", приголомшив своїм зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, 31-річний актор поділився в "сторіз" в Instagram подробицями інциденту, що стався під час зйомок.

Так, Тарас з'явився на кадрах з лейкопластиром й опухлим носом. Виявляється, не тільки краса вимагає жертв, але й творчість теж.

"Добрий вечір друзі, хочу пояснити, чому у мене такий зовнішній вигляд... Ми сьогодні знімали бійку - ось, і мені зламали ніс в двох місцях. Тому я тепер на лікарняному... Ось таке тепер у мене "красиве" перенісся. Так що, будьте уважні, друзі", - поділився Цимбалюк.

Крім можливих травматичних ситуацій на роботі, актор також скаржився на те, що йому не вистачає часу на тренування - благо, що є архівні фото, вважає Тарас.

Так, в одному з останніх постів зірка зізнався, що вже майже місяць не вибирався до спортзалу.

"Думаю, ми - актори, маємо повне право їсти все підряд, пропускати тренування, коли в запасі є такі фото. 25 днів я не тренувався. І поки не уявляю, коли мені буде світити наступний тренувальний період. Але це теж прекрасно", - поділився Цимбалюк, виставивши кадр, на якому він зухвало розпахнув сорочку, блиснувши "кубиками".

"Придатна форма", "Красунчик", "це красиво", "воістину еталон чоловічої краси", - відреагували шанувальники.

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