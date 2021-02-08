Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, известный по ролям в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", произвел фурор одним фото
Как передает Politeka.net, фотография появилась на странице артиста в Инстаграм.
Тарас Цымбалюк показал свой фотопортрет. Он запечатлен в расстегнутой на груди рубашке. На снимке он выглядит довольно брутально, чему способствуют темные тона и крупные металлические украшения.
На теле актера заметны несколько татуировок. В частности у него на руке виднеется надпись «Nasoloda».
Отметим, многие пользователи Сети выразили беспокойство состоянием актера, который недавно получил травму во время съемок. Как известно ему сломали нос.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Полураздетая жена "Холостяка" Добрынина показала беременный животик без фильтров: "Растет настолько быстро..."
Остапчук усомнился в своем браке с новой женой, неожиданное признание: "Мы не можем..."
Сумская поймала за кулисами Кухар из "Танців з зірками" вместе с мужем, неожиданные кадры: "С моими любимыми..."
Расправа над семьей потрясла Украину, бабушка жертв не сдерживает слез: "Желаю этому животному..."
Давать обширный ответ на вопросы поклонников Цымбалюк не стал, ограничившись лишь смайликами.
Отметим, пользователи Сети в восторге от того, как выглядит актер.
«Предплечья не хуже, чем у армреслера», «Как всегда, Ух! На высоте, класс», «Наслаждение👍 хорошее фото!! Прекрасно выглядите!! Сколько живу, хочу тату сделать, но останавливают предрассудки», «Шикарный актёр», - сыплют комплиментами поклонники артиста.
Ранее Тарас Цымбалюк поделился подробностями о своей травме, которую получил на съемках.
Напомним, покалеченный Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" показал, что произошло с его лицом.
А еще Politeka писала, что беда случилась со звездой "Спіймати Кайдаша" Цымбалюком на съемках, подробности и фото.
Также Politeka сообщала, что звезда "Спіймати Кайдаша" Цымбалюк поразил рельефным телом, распахнув рубаху.