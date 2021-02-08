Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, известный по ролям в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", произвел фурор одним фото

Как передает Politeka.net, фотография появилась на странице артиста в Инстаграм.

Тарас Цымбалюк показал свой фотопортрет. Он запечатлен в расстегнутой на груди рубашке. На снимке он выглядит довольно брутально, чему способствуют темные тона и крупные металлические украшения.

На теле актера заметны несколько татуировок. В частности у него на руке виднеется надпись «Nasoloda».

Отметим, многие пользователи Сети выразили беспокойство состоянием актера, который недавно получил травму во время съемок. Как известно ему сломали нос.

Давать обширный ответ на вопросы поклонников Цымбалюк не стал, ограничившись лишь смайликами.

Отметим, пользователи Сети в восторге от того, как выглядит актер.

«Предплечья не хуже, чем у армреслера», «Как всегда, Ух! На высоте, класс», «Наслаждение👍 хорошее фото!! Прекрасно выглядите!! Сколько живу, хочу тату сделать, но останавливают предрассудки», «Шикарный актёр», - сыплют комплиментами поклонники артиста.

Ранее Тарас Цымбалюк поделился подробностями о своей травме, которую получил на съемках.

Напомним, покалеченный Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" показал, что произошло с его лицом.

А еще Politeka писала, что беда случилась со звездой "Спіймати Кайдаша" Цымбалюком на съемках, подробности и фото.

Также Politeka сообщала, что звезда "Спіймати Кайдаша" Цымбалюк поразил рельефным телом, распахнув рубаху.