Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, известный по ролям в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", произвел фурор одним фото

Как передает Politeka.net, фотография появилась на странице артиста в Инстаграм.

Тарас Цымбалюк показал свой фотопортрет. Он запечатлен в расстегнутой на груди рубашке. На снимке он выглядит довольно брутально, чему способствуют темные тона и крупные металлические украшения.

На теле актера заметны несколько татуировок. В частности у него на руке виднеется надпись «Nasoloda».

Отметим, многие пользователи Сети выразили беспокойство состоянием актера, который недавно получил травму во время съемок. Как известно ему сломали нос.

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Давать обширный ответ на вопросы поклонников Цымбалюк не стал, ограничившись лишь смайликами.

Отметим, пользователи Сети в восторге от того, как выглядит актер.

«Предплечья не хуже, чем у армреслера», «Как всегда, Ух! На высоте, класс», «Наслаждение👍 хорошее фото!! Прекрасно выглядите!! Сколько живу, хочу тату сделать, но останавливают предрассудки», «Шикарный актёр», - сыплют комплиментами поклонники артиста.

Ранее Тарас Цымбалюк поделился подробностями о своей травме, которую получил на съемках.

Напомним, покалеченный Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" показал, что произошло с его лицом.

А еще Politeka писала, что беда случилась со звездой "Спіймати Кайдаша" Цымбалюком на съемках, подробности и фото.

Также Politeka сообщала, что звезда "Спіймати Кайдаша" Цымбалюк поразил рельефным телом, распахнув рубаху.