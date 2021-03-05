Украинский актер Тарас Цымбалюк, который играл в сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша", а также принимал участие в "Танцях з зірками", появился в компании других звезд
Артист стал очень популярным в Украине, из-за чего нередко становится гостем различных шоу, пишет Politeka.net. В этот раз Тарас появился в шоу "Де логіка?".
Соответствующее фото Цымбалюк разместил в своем Инстаграме. В кадре актер предстал в компании таких звезд как: актрисы и "Холостячки" Ксении Мишиной и ее возлюбленного - комика Александра Эллерта, а также певицы Златы Огневич.
Украинские знаменитости улыбались, глядя в камеру. К слову, Тарас позировал в сером костюме, Злата предстала в зеленом коротком платье, а Мишина - в черном корсете, рубашке и синих джинсах.
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Вот такой состав будет в эфире 9го марта: мужчины или женщины, кто победит?)", - написал Цымбалюк.
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За два часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев:
"Ксюшааа", " Ухтыыыыыы😍", "😱 круууть 💥💖", "Какие вы классные 🔥🔥", "Сколько красивых людей на одном фото!!! ❤️❤️❤️", "Какие красивые 😍💚❤️", "Ну опять же наверное какой-то холостяк", "Без усов , вы красивый 😢даже не могла понять кто это , без обид конечно", "Все любимые люди в одном месте 😍😍😍", "Интересно будет посмотреть!) 😍", "Жду с нетерпением 🔥🔥🔥🔥", "Женщины))) 😍", "даже не узнала", "Постараюсь посмотреть 😮, интересно. А победит женская интуиция и мужская логика 😂 "," После "Танців з зірками" Мишина уже помаячила везде, а дайте вы ей везде победу, чтобы удовлетворить ее любовь к себе".
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