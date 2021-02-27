Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериала "Спіймати Кайдаша", показал себя в черно-белых тонах

На фото Тарас показался в светлой футболке и темных штанах. Цымбалюк сделал укладку волос назад, а образ дополнил бородой и усами. Актер закинул ногу за ногу, сложив на одной из них руки. Образ вышел довольно мужественным и свежим, хоть и сделанным в черно-белых цветах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"ESQUIRE 2021", - написал Тарас под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень", ""Лайк", "Мальчик", "Тарас, очень крутое фото", "Круть", "Взгляд огонь", "Этот человек точно знает, чего хочет от жизни", "Характер", "А какой взгляд", "Ох и крутой образ", "Красавчик, фото супер".

Мы писали, что украинский актер Тарас Цымбалюк, который принимал участие в "Танцах со звездами", впечатлил необычным образом.

У себя в Инстаграм мужчина опубликовал фото, на котором предстал в образе семинариста Андрея. Ранее актер признавался, что ему очень интересно работать над этой ролью. В этот раз он опубликовал колоритный портрет, на котором предстал в пальто и черной шапке.

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