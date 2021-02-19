Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" и "Танців з зірками", устроил шоу с партнершей Яной Заец

На кадрах Тарас превратился в Ивана Черноусова из "Черного ворона". Яна была тоже в историческом наряде. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца). Пара начала вальсировать, восхищая своими эмоциями. Кадры получились очень страстными и увлекательными, ведь Заец и Цымбалюк выглядели завораживающе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Черный ворон" на "Танцах со звездами". По моему мнению, этот вальс - самый глубокий танец", - написал Тарас под кадрами.

Фанаты посмотрели роли почти 4 тысячи раз и написали комментарии:

"Мне тоже понравились танец и образы", "Просто мурашки, очень красиво, вы молодцы", "Очень проникновенно", "Так, это прекрасный номер по всем параметрам. Просто вау", "Слов не хватило", "Это было феерически. Браво", "Очень хорошее исполнение. Я восхищаюсь вами", "Просто захватывает дух", "Оооо так. Это был непревзойденный выступление. 40 баллов должны быть вашими) И кстати, Гвоздева на своей странице снимала видео и говорила об участниках и она тогда 39 баллов поставила этот танец))".

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