Актер Тарас Цымбалюк, который играл в сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша", а также принимал участие в "Танцах со звездами", рассказал о том, как он "покайфовал" после длительного путешествия
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу актера в соцсети.
Так, в аккаунте Цымбалюка появились фото, где он отдыхает в отеле в халатике и тапочках.
Актер признался, что SPA-процедуры - это для него настоящий "кайф" после длительного путешествия.
"Вчера убедились, что спа-процедуры после длительного путешествия - лучшее завершение дня. Час мы кайфовали на массаже, после - еле дошли на ужин, а ведь поесть для нас пятый раз за день - это святое... Сейчас собираемся на горку, где @tina_antonenko будет делать первые шаги в большой лыжный спорт", - поделился артист.
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В подборке фото из отеля была и фотография Тараса вместе со своей любимой Тиной Антоненко.
Как известно, осенью 2020 года Тарас в прямом эфире "Танцев со звездами" предложил любимой Тине Антоненко выйти за него замуж, на что она ответила "да".
Тарас Цимбалюк встречается с визажистом и фотографом Тиной Антоненко уже в течение двух лет. Для актера эти отношения очень серьезные, а предыдущие романы он считает "знакомством с женским полом".
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