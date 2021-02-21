Актер Тарас Цымбалюк, игравший в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", а также принимавший участие в "Танцях з зірками", насмешил кадром

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда телеэкранов опубликовал архивный снимок в "сториз" в Инстаграм, на котором позировал в прозрачной воде во время отдыха, видимо, в одной из жарких стран.

Счастливый и голый Цымбалюк в очках для плавания "оседлал" надувной круг - розового фламинго. Тарас "утонул" пятой точкой, широко расставив руки и задрав ноги. Актер мастерски держал баланс, чтобы не перевернуться.

"На солнышко бы сейчас?)", - спросил у публики Тарас, ностальгируя, видимо, за летом.

Стоит отметить, большинство фолловеров согласились с ним - 87% (на момент выхода материала, - ред.).

Примечательно, актеру захотелось куда-нибудь, где пожарче, в то время, как он и так отдыхает - правда, на горнолыжном курорте в Буковеле.

До этого звезда выставлял кадры, где тоже позировал в бассейне - только закрытом, и не верхом на фламинго.

Актер покуражился перед камерой в оранжевых плавках, наслаждаясь отдыхом.

"Это такой кайф начать свой день с теплого бассейна с видом на горы... и не меньше кайф именно так его закончить🤟🏼", - говорится в подписи.

"Да, Тарасик! Отдых у тебя, действительно, суперовий!!! ❤️ Желаю хорошего настроения i незабываемых впечатлений! 👏😍❤️"; "Посейдон вышел из океана"; "Лыжи лыжами, а вода должна быть рядом)) море, река или бассейн))", - отреагировали пользователи.

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