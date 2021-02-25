Украинский актер Тарас Цымбалюк, который играл в сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша", а также принимал участие в "Танцях з зірками", удивил переменой во внешности

Благодаря своему таланту актер завоевал просто армию поклонников, пишет Politeka.net. В сети не устают обсуждать не только актерские данные, но и внешность артиста.

В этот раз в одной группе сравнили два фото актера - в юные годы и сейчас.

На первом снимке молодой Цымбалюк позировал, невинно улыбаясь, а на втором - его внешность стала намного мужественнее.

"Тарас Цимбалюк 11 лет назад и сейчас 💥

Сразу заметно, что период между 2010 и 2021 годами был для звезды продуктивным. Кроме того, что @ taras.tsymbaliuk изменился внешне, стал одним из самых популярных актеров Украины.

Друзья, а вы бы узнали парня слева без подсказки? ✨", - написали авторы поста.

За пять часов публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"На втором фото похож на Джонни Деппа", "❤️ я за номер 2", "И тогда и сейчас - пушка 🔥🔥🔥🔥🔥", "Очень хороший актер.Желаю ему творческих успехов.❤🌹", "Сделал себя сам ❤️", "Ох, уж же и хороший 🔥🔥🔥", "😍😍😍 Узнала. Но на 2 фото супер", - написали пользователи сети.

Отметим, что Тарас Цымбалюк родился в Черкасской области 16 декабря 1989 года в семье педагогов.

Драматическая карьера Тараса началась на сцене учебного театра. В 2011-м его пригласили к сотрудничеству в Молодой театр, где артист получил роли в постановках «Сатисфакция» и «Венецианский купец», а позже последовали роли в кино и сериалах.

Напомним, что мускулистый Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" покорил Сумскую кадрами из спальни: "Ждем видосики!".

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