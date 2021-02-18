Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериала "Спіймати Кайдаша", показал себя в необычном образе
На фото Тарас позировал в черной футболке, которая не скрыла подкачанные руки красавца. Цымбалюк в этот раз был с очень короткой стрижкой и отсутствовала роскошная борода актера. Мужчина на нескольких фотографиях показал себя из разных ракурсов, хвастаясь необычным образом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Как вам такой образ? 2017", - написал Тарас под фото.
Фанаты, включая Елену Кравец, поставили более 6 тысяч и написали комментарии:
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Мы писали, что актер Тарас Цымбалюк рассказал о том, как он "покайфовал" после длительного путешествия.
Так, в аккаунте Цымбалюка появились фото, где он отдыхает в отеле в халатике и тапочках.
Актер признался, что SPA-процедуры - это для него настоящий "кайф" после длительного путешествия.
Напомним, звезда "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк поразил перевоплощением
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