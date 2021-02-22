Украинский актер Тарас Цымбалюк, который играл в сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша", а также принимал участие в "Танцах со звездами", впечатлил необычным образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал фото, на котором предстал в образе семинариста Андрея. Ранее актер признавался, что ему очень интересно работать над этой ролью. В этот раз он опубликовал колоритный портрет, на котором предстал в пальто и черной шапке.

«Опять Львов... Опять «Кофе с кардамоном», - подписал фото актер.

В комментариях ему оставили массу приятных отзывов. Не обошлось и без критики.

«Когда уже в Киев?))», «Красивый мужчина, а как артист вообще великолепный. Удачи вам!», «Ты - талант!», «Как же хочется, чтобы фильм не разочаровал! Потому что книга просто невероятная!», «Как уже хочется поскорее увидеть фильм», «Очень подходит этот образ», «Как Вам подходит такой стиль», «Вот никогда не нравился этот артист... Роли играет хорошие, позитивные. А в жизни походу «г*вно», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Тарас Цымбалюк является одним из самых перспективных украинских актеров. Он успел сняться во всех самых громких проектах последних лет.

Напомним, что мускулистый Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" покорил Сумскую кадрами из спальни: "Ждем видосики!".

Как сообщала Politeka, раздетый Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" верхом на розовом "фламинго" произвел фурор: "Посейдон вышел из океана".

Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" предался страсти с рыжей красоткой из "Танців з зірками": "Слов не хватило".