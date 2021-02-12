Актор Тарас Цимбалюк, який грав у серіалах "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша" , а також брав участь у "Танцях з зірками", покуражився перед камерою

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка телеекранів опублікував у своєму мікроблозі в Instagram серію свіжих фото, на яких позував у спальні готельного номера.

Так, Тарас похвалився довгоочікуваною відпусткою, яку проведе разом зі своєю нареченою, візажистом Тіною Антоненко на відомому українському гірськолижному курорті.

"Нарешті ми в Буковелі. Для мене два роки без лиж - занадто довго 😢 🥳 Ще питання: яке фото краще?)", - підписав кадри Цимбалюк.

На знімках м'язистий актор постав у стильній футболці з назвою культової групи 90-х Nirvana й чорних джинсах. Тарас пограв біцепсами на тлі ліжка, здивувавши артистизмом.

Однією з перших пост прокоментувала колега Цимбалюка, 54-річна актриса Ольга Сумська. Як відомо, вона теж встигла цього року разом з родиною відпочити в Буковелі.

"Чекаємо відосики з трас! ⛷ 🎿 ",- йдеться в її повідомленні.

Решта користувачів підключилися до обговорення побаченого:

"Бажаю вам з Тіною відтягнутися по повній🙌 фотографія 2 і 4🔥. Хочу бачити Тіночку на лижах😍"

"Кожне фото прекрасне😍"

"Фото 👍, особливо третє 😊"

"Курт Кобейн😂"

"Ам сексі ай ем новіт))"

Раніше ми повідомляли, Цимбалюк приголомшив публіку побитим виглядом. Виявляється, робота актора може бути небезпечною. За його словами, під час зйомок бійки, йому ненавмисно зарядили по носі. Як підсумок, перелом в двох місцях.

Нагадаємо, що Цимбалюк зі "Спіймати Кайдаша" постраждав на зйомках, деталі НП і що чекає актора:"відразу калюжа крові...".

А ще Politeka писала, що м'язистий Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" розстебнув сорочку і звів українок з розуму:»насолода".