Актор Тарас Цимбалюк, який грав у серіалах "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша", а також брав участь у "Танцях з зірками", насмішив кадром

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка телеекранів опублікував архівний знімок в "сторіз" в Instagram, на якому позував у прозорій воді під час відпочинку, мабуть, в одній з жарких країн.

Щасливий і голий Цимбалюк в окулярах для плавання "осідлав" надувний круг - рожевого фламінго. Тарас "потонув" п'ятою точкою, широко розставивши руки і задерши ноги. Актор майстерно тримав баланс, щоб не перевернутися.

"На сонечко б зараз?)" ,- запитав у публіки Тарас, ностальгуючи, вочевидь, за літом.

Варто відзначити, більшість фоловерів погодилися з ним - 87% (на момент виходу матеріалу, - ред.).

Примітно, акторові захотілося куди-небудь, де спекотніше, в той час, як він й так відпочиває - правда, на гірськолижному курорті в Буковелі.

До цього зірка виставляв кадри, де теж позував у басейні - тільки закритому, і не верхи на фламінго.

Актор покуражився перед камерою в помаранчевих плавках, насолоджуючись відпочинком.

"Це такий кайф почати свій день з теплого басейну з видом на гори... і не менше кайф саме так його закінчити🤟", - йдеться в підписі.

"Так, Тарасик! Відпочинок у тебе, дійсно, суперовий!!! ❤️ Бажаю гарного настрою i незабутніх вражень! 👏😍❤️"; "Посейдон вийшов з океану"; "Лижі лижами, а вода повинна бути поруч)) море, річка або басейн))", - відреагували користувачі.

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