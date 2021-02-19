Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" та "Танців з зірками", влаштував шоу з партнеркою Яною Заєць

На кадрах Тарас перетворився на Івана Черноусова з "Чорного ворона". Яна була теж в історичному вбранні. (Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця). Пара почала вальсувати, захоплюючи своїми емоціями. Кадри вийшли дуже пристрасними і захоплюючими, адже Заєць і Цимбалюк виглядали заворожуюче. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чорний ворон "на"Танцях з зірками". На мою думку, цей вальс-найглибший танець", - написав Тарас під кадрами.

Фанати подивилися ролі майже 4 тисячі разів і написали коментарі:

"Мені теж сподобалися танець і образи", "Просто мурашки, дуже красиво, ви молодці", "дуже проникливо", " Так, це прекрасний номер за всіма параметрами. Просто вау", "слів не вистачило", " це було феєрично. Браво", " дуже гарне виконання. Я захоплююся вами", "просто захоплює дух", " Оооо так. Це був неперевершений виступ. 40 балів повинні бути вашими) і до речі, Гвоздьова на своїй сторінці знімала відео і говорила про учасників і вона тоді 39 балів поставила цей танець))".

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