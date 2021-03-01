Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериала "Спіймати Кайдаша", показал себя, поздравив украинок с праздником

На фото Цымбалюк позировал без футболки, хвастаясь подкачанным торсом. Красавчик засветил несколько тату на своем теле, которые у него можно увидеть на ключице и под грудью. Тарас был серьезным на снимке, а стрижка у него была в этот раз короткая. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль актера в социальной сети Инстаграм.

"Первый день весны", - написал Тарас под фотографией в своем микроблоге.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комплименты подкачанному актеру:

"Почти отлит в бронзе", "Хаха, и у тебя тоже, ля, какая машина", "С первым днем весны, с весной вас", "Первый украинский красавчик", "А что значит PWR?", "Идет тебе этот образ", "Настоящий хардкор", "От души желаю прекрасного настроения", "Мне немного неловко .. я странно себя чувствую в этот момент .. но я по какой-то причине .. лайкаю такие твои фото", "Прекрасный, как весна".

Сообщалось, что украинский киноактер Тарас Цымбалюк удивил интересным образом.

Актер признавался, что ему очень увлекательно работать над новой ролью. В этот раз он опубликовал колоритный снимок, на котором появился в пальто и черной шапке.

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