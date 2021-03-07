Героїня "Холостячки" Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт не перестають дивувати

Як передає Politeka.net, парочка нещодавно взяла участь у новому шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл". На офіційній сторінці телеканалу "1+1" в Instagram опублікували уривок з їхнього виступу (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Мішина з Еллертом виконали відому пісню Тіни Кароль "Выше облаков". Пара крупним планом показала любовні втіхи, в котрий раз довівши істинність своїх почуттів. Ніжно торкаючись один до одного, Ксенія та Олександр завели публіку.

"Клас, який гарячий "Ліпсінк" від Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта🔥 вже сьогодні о 20:20 на 1+1 стартує прем'єра #ліпсінкбатл! Став❤️в коментарях, якщо теж дуже чекаєш @lipsyncbattle_ua!", - повідомляється в анонсі.

Користувачі кинулися обговорювати і, варто відзначити, не всі із захопленням поставилися до побаченого. Деякі вже переситилися любов'ю "Холостячки" та її обранця, назвавши те, що відбувається "показухою".

"Супер! Ось це справжня любов! 😘"

"Красива пара ❤️"

"Гра на публіку"

"Аж мурашки ❤️, круто🔥"

"Показуха )"

"Думала що вона йому на голову вилізе 😂"

"Слова б трохи підучила 😁"

"Не заздрю і не злюся. Бусінки як вас скрізь багато. Вже ваші відносини можна всім не показувати. Щастя має бути тихим а то можуть наврочити. Повірте"

"Відверто, красиво про найголовніше! А негативні коменти - від заздрості, нічого нового!"

"Вау, круто, любов з Вас ллється❤️"

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина публічно вилаяла розгубленого Еллерта: "тобі не жирно?".

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина, яка хильнула горя, розповіла, як врятувалася від деспота: "досить..."

Також Politeka писала, "Холостячка" Мішина потрапила під шквал критики через пляжне фото в купальнику: "один гірше іншого...".