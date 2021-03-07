Героиня "Холостячки" Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт не перестают удивлять
Как передает Politeka.net, парочка недавно приняла участие в новом шоу звездных пародий "Липсинк батл". На официальной страничке телеканала "1+1" в Инстаграм опубликовали отрывок из их выступления (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Мишина с Эллертом исполнили известную песню Тины Кароль "Выше облаков". Пара крупным планом показала любовные утехи, в которой раз доказав истинность своих чувств. Нежно прикасаясь друг к другу, Ксения и Александр завели публику.
"Класс, какой горячий «Липсинк» от Ксении Мишиной и Александра Еллерта🔥 Уже сегодня в 20:20 на 1+1 стартует премьера #липсинкбатл! Ставь❤️в комментариях, если тоже очень ждешь @lipsyncbattle_ua!", - сообщается в анонсе.
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Пользователи кинулись обсуждать и, стоит отметить, не все с восторгом отнеслись к увиденному. Некоторые уже пресытились любовью "Холостячки" и ее избранника, назвав происходящее "показухой".
"Супер! Вот это настоящая любовь! 😘"
"Красивая пара ❤️"
"Игра на публику"
"Аж мурашки ❤️, круто🔥"
"Показуха )"
"Думала что она ему на голову вылезет 😂"
"Слова бы чуток подучила 😁"
"Не завидую и не злюсь. Бусинки как вас везде много. Уже ваши отношения можно всем не показывать. Счастье должно быть тихим а то могут сглазить. Поверьте"
"Откровенно, красиво о самом главном! А негативные комменты - от зависти, ничего нового!"
"Вау, круто, любовь из Вас льется❤️"
Напомним, "Холостячка" Мишина публично обругала растерянного Эллерта: "Тебе не жирно?".
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