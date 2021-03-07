Героиня "Холостячки" Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт не перестают удивлять

Как передает Politeka.net, парочка недавно приняла участие в новом шоу звездных пародий "Липсинк батл". На официальной страничке телеканала "1+1" в Инстаграм опубликовали отрывок из их выступления (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Мишина с Эллертом исполнили известную песню Тины Кароль "Выше облаков". Пара крупным планом показала любовные утехи, в которой раз доказав истинность своих чувств. Нежно прикасаясь друг к другу, Ксения и Александр завели публику.

"Класс, какой горячий «Липсинк» от Ксении Мишиной и Александра Еллерта🔥 Уже сегодня в 20:20 на 1+1 стартует премьера #липсинкбатл! Ставь❤️в комментариях, если тоже очень ждешь @lipsyncbattle_ua!", - сообщается в анонсе.

Пользователи кинулись обсуждать и, стоит отметить, не все с восторгом отнеслись к увиденному. Некоторые уже пресытились любовью "Холостячки" и ее избранника, назвав происходящее "показухой".

"Супер! Вот это настоящая любовь! 😘"

"Красивая пара ❤️"

"Игра на публику"

"Аж мурашки ❤️, круто🔥"

"Показуха )"

"Думала что она ему на голову вылезет 😂"

"Слова бы чуток подучила 😁"

"Не завидую и не злюсь. Бусинки как вас везде много. Уже ваши отношения можно всем не показывать. Счастье должно быть тихим а то могут сглазить. Поверьте"

"Откровенно, красиво о самом главном! А негативные комменты - от зависти, ничего нового!"

"Вау, круто, любовь из Вас льется❤️"

Напомним, "Холостячка" Мишина публично обругала растерянного Эллерта: "Тебе не жирно?".

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