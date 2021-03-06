Актриса Ксения Мишина удивила украинцев предложение о помощи
Как передает Politeka.net, соответственный пост артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
"Раз уж мы с вами все здесь собрались, давайте использовать наше комьюнити в самых благостных целях, и сегодня я предлагаю такую штуку. Давайте поддержим друг друга словом и делом!", - сообщила Ксения, прикрепив к посту фото, на котором позировала в откровенном наряде.
Актриса предложила украинцам, которые нуждаются в поддержке, рассказывать о своих проблемах.
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"Делитесь прямо здесь своими историями, своими мыслями или мечтами и поддерживайте друг друга! Словами, идеями, может кто-то купит что-то у кого-то и это будет сейчас серьезной помощью! Давайте объединяться, знакомиться и вместе быть силой и яркой энергией. Не стесняйтесь и помните добро всегда возвращается!", - отметила Ксения.
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Стоит отметить, что спустя несколько десятком минут, украинцы уже начали рассказывать о своих проблемах, и благодарили актрису за предложение.
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