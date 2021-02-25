Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", выдала новую порцию откровений
Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала серию свежих "сториз" в Инстаграм, в которых продолжила рассказывать о своих этапах на пути к самореализации.
Так, Ксения, хлебнувшая в свое время горя из-за абьюзивных отношений с бывшим мужем, отцом ее 8-летнего сына Платона, делится личными переживаниями с публикой и шагами, которые ей помогли уйти от тирана и обрести свое счастье.
Первый этап Мишина назвала "осознание". Он касается понимания того, что человек, проявляющий агрессию, никогда не изменится, и нужно брать ситуацию в свои руки. Вторым этапом, который пережила актриса, была "тошнота" - это, по ее словам, самый отвратительный этап, к которому она шла несколько лет.
В этот раз Ксения рассказала о третьей ступени:
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"И вот после этапа "тошноты", когда ты понимаешь, что больше нет сил, больше ты ничего не можешь и понимаешь, что с тебя довольно... Наступает короткий этап "решение". Когда ты принимаешь важное решение - все изменить. Так больше не будет. Я сама дальше буду строить свою жизнь. Я буду жить по своим правилам", - поделилась звезда.
По словам Мишиной, когда ты принимаешь "решение", жизнь становится легче.
"Любое решение по отношению к себе - это победа", - подытожила девушка.
Напомним, ранее Ксения рассказывала, как ей на седьмом месяце беременности пришлось бежать от мужа из Киева в родной Севастополь. Тогда Ксения училась на третьем курсе театрального вуза.
"Мне было стыдно сначала за это. А потом я поняла – боже, в нашей стране очень много таких женщин. И не с одним ребенком, а с тремя. Все пошло просто кувырком, и для меня это было крайне удивительно. Человек просто изменился и стал отвратительно себя вести. И я поняла, что я терпеть это не буду", - делилась актриса.
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