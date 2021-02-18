Бывшая холостяка Ксения Мишина показала забавное фото из самолета, которое сделал ее возлюбленный Александр Эллерт

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, победительница "Танцев со звездами" и участница романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина опубликовала в своем Instagram забавное фото из самолета. После жаркого отдыха с возлюбленным Александром Эллертом девушка вернулась домой в холодный Киев, о чем сообщила поклонникам в соцсети. Как известно, влюбленные с детьми провели отдых на пляжах солнечной Доминиканы. Артистка призналась, что давно мечтала улететь в отпуск, но даже подумать не могла, что это случится так быстро.

На новой фотографии, которую Ксения показала в сети, она запечатлена на борту самолета, похоже, Эллерт здорово постарался, делая снимок с такого необычного ракурса. Как видно, актриса запечатлена во время трапезы, она раскинулась на кресле и вытянула босые ноги, а перед ней разложена в контейнерах еда, которую подают в бизнес-классе. Мишина держит в руке стакан с напитком и весело хохочет, видимо, возлюбленный е чем-то насмешил.

В подписи к фотографии Ксения рассказала о перелете и сказочном отдыхе, а также призвала поклонников мечтать и часто думать о хорошем, ведь мысли материализуются. "Визуализируйте, мечтайте, разрешайте себе жизнь мечты, хотя бы в мыслях", - призывает "холостячка". Поклонники в восторге от нового фото Мишиной, ее засыпают комплиментами и восторженными комментариями.

Многие согласились с артисткой по поводу мыслей, которые материализуются, а другие заметили интересные детали на ее снимке. "Да мысли материализуются, надо больше мыслить так, чтобы для исполнения мечты осталось место", "И ноги фотографа тоже засветились", "Знаю, что негативные мысли сбываются быстрее… увы", "Сразу видно кто в семье крабик (посмотрите на сидение)", - пишут в комментариях к фото.

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