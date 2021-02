Известная "Холостячка" Ксения Мишина приняла участие в челлендже пародий

Как передает Politeka.net, на официальной страничке нового шоу «Липсинк батл» появилось видео с Ксенией Мишиной. Девушка держала в руках свою собаку, с которой начала активно танцевать. Мишина очень экспрессивно двигалась, работая с мимикой и телом.

Судя по всему, артистка пыталась снять смешное видео, но в глаза бросался тот факт, что собаке такое отношение хозяйки не пришлось по вкусу. Она пыталась укусить Мишину и вырваться на свободу.

«Воу-воу. Следующей участницей шоу #липсинкбатл становится Ксения Мишина. Звезда сняла юмористическую пародию на песню Baha Men - "Who Let The Dogs Out" и передала эстафету своему любимому Александру Эллерту», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях звезде оставили массу комплиментов, но не обошлось и без критики.

«Зачем мучить так животное. Разочарована», «Красотка любимая», «Класс, ждём», «Уррра», «А в первом эфире покажут Ксению и Александра?», «Ееееее», «Бедные песель», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что об участии в «Липсинк батл» уже заявили многие украинские звезды, среди которых Екатерина Кухар, Маша Ефросинина, Юрий Горбунов, Женя Кот и другие.

