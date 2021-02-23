Відома "Холостячка" Ксенія Мішина взяла участь у челленджі пародій
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці нового шоу «Ліпсінк батл» з'явилося відео з Ксенією Мішиною. Дівчина тримала в руках свого собаку, з яким почала активно танцювати. Мішина дуже експресивно рухалася, працюючи з мімікою і тілом.
Судячи з усього, артистка намагалася зняти смішне відео, але в очі кидався той факт, що собаці таке ставлення господині не припало до смаку. Вона намагалася вкусити Мішину і вирватися на свободу.
"Воу-воу. Наступною учасницею шоу #ліпсінкбатл стає Ксенія Мішина. Зірка зняла гумористичну пародію на пісню Baha Men- "Who Let The Dogs Out» і передала естафету своєму коханому Олександру Еллерту", - підписали відео автори аккаунта.
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У коментарях зірці залишили масу компліментів, але не обійшлося і без критики.
"Навіщо мучити так тварину. Розчарована", "красуня улюблена", "клас, чекаємо", "Уррра", "А в першому ефірі покажуть Ксенію і Олександра?", "Ееееее", "бідний песель", - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що про участь в «Ліпсінк батл» вже заявили багато українських зірок, серед яких Катерина Кухар, Маша Єфросиніна, Юрій Горбунов, Женя Кот та інші.
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