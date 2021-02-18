Колишня холостяка Ксенія Мішина показала кумедне фото з літака, яке зробив її коханий Олександр Еллерт

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса, переможниця "Танців з зірками" і учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина опублікувала у своєму Instagram кумедне фото з літака. Після спекотного відпочинку з коханим Олександром Еллертом дівчина повернулася додому в холодний Київ, про що повідомила шанувальникам в соцмережі. Як відомо, закохані з дітьми провели відпочинок на пляжах сонячної Домінікани. Артистка зізналася, що давно мріяла полетіти у відпустку, але навіть подумати не могла, що це трапиться так швидко.

На новій фотографії, яку Ксенія показала в мережі, вона відображена на борту літака, схоже, Еллерт здорово постарався, роблячи знімок з такого незвичайного ракурсу. Як видно, актриса відображена під час трапези, вона розкинулася на кріслі і витягла босі ноги, а перед нею розкладена в контейнерах їжа, яку подають в бізнес-класі. Мішина тримає в руці склянку з напоєм і весело регоче, мабуть, коханий е чимось насмішив.

У підписі до фотографії Ксенія розповіла про переліт і казковий відпочинок, а також закликала шанувальників мріяти і часто думати про хороше, адже думки матеріалізуються. "Візуалізуйте, мрійте, дозволяйте собі життя мрії, хоча б в думках", - закликає "холостячка". Шанувальники в захваті від нового фото Мішиної, її засипають компліментами і захопленими коментарями.

Багато хто погодився з артисткою з приводу думок, які матеріалізуються, а інші помітили цікаві деталі на її знімку. "Так думки матеріалізуються, треба більше мислити так, щоб для виконання мрії залишилося місце", "І ноги фотографа теж засвітилися", "Знаю, що негативні думки збуваються швидше... на жаль", "Відразу видно, хто в родині крабик (подивіться на сидіння)", - пишуть в коментарях до фото.

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