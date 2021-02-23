Переможець шоу "Холостячка" і коханий Ксенії Мішиної, Олександр Еллерт, поділився цікавими кадрами

Олександр Еллерт - комік і сценарист "Квартал 95", пише Politeka.net. Крім цього, обранець Мішиної веде весільні заходи.

Після того як комік взяв участь в популярному шоу "Холостячка", активність на його сторінці в Instagram стала рости. Зараз "кварталівець" щодня радує своїх шанувальників новими постами.

Цього разу ведучий показав, як виглядав до зустрічі з Ксенією Мішиною. На коліні Еллерт тримав новий пропуск від студії "Квартал 95". Хоча документ і новий, але фото на ньому старе.

"Якщо у вас зараз поганий настрій, то через - раз-два-три - я його підніму", - показав Олександр знімок, вимовивши ці слова.

На фото можна помітити молодого коміка в сірому светрі.

Відео не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс це неможливо зробити.

Раніше ми писали, що Олександр Еллерт народився і виріс на Сході України, в місті Харцизьк.

У школі майбутня зірка вчилася добре. Еллерт займався акробатикою, поки не зламав руку. А в студентські роки майбутній комік активно займався КВК, їздив на виступи в різні міста.

У 2014 році Олександр приїхав до Києва і взяв участь у шоу "Розсміши коміка", здобувши перемогу. А пізніше в цьому ж шоу він виграв супергру.

У "Холостячку" Еллерт також прийшов з твердим бажанням перемогти і йому це вдалося.

Нагадаємо, обранець "Холостячки" Еллерт приголомшив звісткою про весілля і показав перші кадри:" сьогодні у нас з Ксюю...".

Як повідомляла Politeka, переможець "Холостячки" Еллерт показав, як відгодовує зголоднілу Мішину: "Один для Ксю, і інший ...".

Також Politeka писала, що "холостячку" Мішину помітили вночі в дорогому ресторані без Еллерта:"небезпечні тигриці".