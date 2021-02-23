Відома "Холостячка" Ксенія Мішина відверто розповіла про свої попередні токсичні стосунки

Як передає Politeka.net у своєму сторіс на Instagram Ксенія Мішина відповіла на питання про те, як самореалізація допомогла їй усвідомити токсичні абьюзивні відносини.

Ксенія зняла кілька відео, які розмістила в сторіс. Дівчина хоче поділитися своїм досвідом. За словами Ксенії, швидше за все, хтось із прихильниць, впізнає себе в її історії.

Ксенія розповіла, коли вона перебувала в абьюзивних відносинах, де була присутня диктатура, вона і стала на шлях самореалізації.

Нагадаємо, раніше Ксенія вже розповідала, що в її житті були присутні токсичні відносини, зі знущаннями та приниженням. Ксенія розповіла, що їй довелося втекти від чоловіка з дитиною на руках, щоб почати своє життя з нуля.

"На той момент я займалася тільки дитиною і намагалася себе переконати, що це нормально. Повинно це все помінятися, закінчитися. Я вірила, терпіла, чекала, що все буде так, як на початку відносин", - зізнається Ксенія.

Однак, поліпшень не наступало, а ось "тривожні дзвіночки" змусили замислюватися про те, що потрібно щось міняти. "Це був перший етап перед великими змінами, і він назвався "Усвідомлення", - розповіла Ксенія.

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